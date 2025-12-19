https://news.day.az/azerinews/1803739.html Azərbaycan və Türkiyə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq genişləndiriləcək Azərbaycan və Türkiyə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq genişləndiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin növbəti plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Belə ki, plenar iclasda "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2017-ci il 31 oktyabr tarixli Sazişə Əlavə Protokol" və "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığa dair 2021-ci il 19 fevral tarixli Protokola Əlavə Protokol"un təsdiq edilməsi haqqında qanun layihələri müzakirə ediləcək.
