Naxçıvanda Vəkillərin İxtisas Komissiyası üzvlərinin sayı artırılır
Naxçıvanda Vəkillərin İxtisas Komissiyası üzvlərinin sayı artırılacaq.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu məsələ Ali Məclisin dekabrın 19-da keçirilən plenar iclasında müzakirə olunan "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vəkillər Kollegiyası haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Mövcud qanunvericiliyə əsasən, İxtisas Komissiyası 3 vəkil, 1 hakim və 1 hüquqşünas alimdən, ümumilikdə isə 5 üzvdən ibarət tərkibdə fəaliyyət göstərir.
Layihəyə əsasən, Vəkillərin İxtisas Komissiyası 5 vəkil, 1 hakim və 1 hüquqşünas alimdən, ümumilikdə isə 7 üzvdən ibarət olmaqla fəaliyyət göstərəcək.
Vəkillərin İxtisas Komissiyasının səlahiyyət müddəti 5 il olacaq.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре