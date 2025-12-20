https://news.day.az/azerinews/1803977.html Magistral yollarda görmə min metrədək məhdudlaşacaq Azərbaycanın avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Magistral yollarda görmə min metrədək məhdudlaşacaq
Azərbaycanın avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Belə ki, dekabrın 21-də gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarının görünüş məsafəsinin 500-1000 m-dək məhdudlaşacağı ehtimalı var.
