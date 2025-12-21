https://news.day.az/azerinews/1804068.html Tərtər şəhərində suvarma kanalında bir nəfər batıb Tərtər şəhərində suvarma kanalında bir nəfər batıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu hadisə yerinə cəlb olunub və axtarış-xilasetmə əməliyyatları aparılır.
