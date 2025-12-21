Sabah hava şəraiti meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişli olacaq

Dekabrın 22-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.

Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.