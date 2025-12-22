https://news.day.az/azerinews/1804276.html Bakı İstintaq Təcridxanasında amnistiya aktının icrasına başlanılıb - FOTO Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü əsasında "Konstitusiya və Suverenlik İli" münasibətilə amnistiya elan edilməsi haqqında" qərarın icrasına başlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, Bakı İstintaq Təcridxanasında 12 nəfər kişi cinsli məhkum azadlığa buraxılacaq. Onlar cəzalarının çəkilməmiş hissəsindən azad olunacaqlar.
