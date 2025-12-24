Mövsümi qripdən qorunmağın 5 yolu - Mütəxəssisdən tövsiyə
Qış aylarının gəlişi ilə birlikdə tənəffüs yolları infeksiyalarında, xüsusilə mövsümi qrip hallarında ciddi artım müşahidə olunur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qulaq, burun və boğaz mütəxəssisi, dosent İsmayıl Öndər Uysal bildirib ki, sadə, lakin düzgün tədbirlərlə qripə yoluxma riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq mümkündür.
Mütəxəssis qeyd edib ki, qrip əksər hallarda yüngül keçsə də, yüksək hərarət, əzələ ağrıları, öskürək və güclü halsızlıq gündəlik həyata ciddi təsir göstərə bilər. Xüsusilə risk qrupuna daxil olan şəxslərdə xəstəlik pnevmoniya kimi ağır fəsadlara yol aça bilər.
Dosent Uysal vurğulayıb ki, mövsümi qripə qarşı ən təsirli tədbir peyvənddir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən hər il yenilənən peyvənd yoluxma riskini 40-60 faiz, ağır xəstəlik və xəstəxanaya yerləşdirmə riskini isə 70-90 faiz azaldır. Peyvənd xüsusilə 65 yaşdan yuxarı şəxslər, xroniki xəstəliyi olanlar, immun sistemi zəif olanlar, səhiyyə işçiləri, uşaqlar və hamilə qadınlar üçün tövsiyə olunur.
Qrip virusunun təmas yolu ilə asan yayıldığını xatırladan mütəxəssis, əllərin ən azı 20 saniyə sabun və su ilə yuyulmasının və ya 70 faiz spirt tərkibli dezinfeksiyaedici vasitələrdən istifadənin yoluxma riskini azaltdığını bildirib. İzdihamlı və zəif havalandırılan qapalı məkanlarda maska taxılması da qoruyucu hesab olunur.
Güclü immunitetin xəstəliklərdən qorunmada əsas rol oynadığı vurğulanıb. Balanslı qidalanma, kifayət qədər yuxu, siqaret və alkoqoldan uzaq durmaq, məkanların tez-tez havalandırılması və həkim məsləhəti ilə D vitamini qəbulu tövsiyə edilir.
Qrip əlamətləri başladıqda ən azı 24-48 saat işdən və məktəbdən uzaq qalmaq vacib sayılır. Mütəxəssislər bunun həm şəxsi, həm də ictimai sağlamlıq baxımından mühüm olduğunu bildirirlər.
Qeyd olunur ki, qrip zamanı burun tutulması sinusitə, qulaq yollarındakı problemlər isə orta qulaq infeksiyasına səbəb ola bilər və müalicə mütləq həkim nəzarəti altında aparılmalıdır.
