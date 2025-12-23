https://news.day.az/azerinews/1804659.html İnsan embrionlarının sənaye məqsədləri üçün istifadəsi patent obyekti kimi qəbul edilməyəcək İxtira, faydalı model və sənaye nümunələrinin hüquqi mühafizəsi qaydalarında dəyişiklik ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin dekabrın 26-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyində yer alan "Patent haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.
İnsan embrionlarının sənaye məqsədləri üçün istifadəsi patent obyekti kimi qəbul edilməyəcək
İxtira, faydalı model və sənaye nümunələrinin hüquqi mühafizəsi qaydalarında dəyişiklik ediləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin dekabrın 26-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyində yer alan "Patent haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, insanın klonlaşdırılması üsulları və onun klonu, insanın rüşeym xəttinin hüceyrələrinin genetik tamlığının modifikasiyası üsulları, insan embrionlarının sənaye məqsədləri üçün istifadə edilməsi patent obyektləri kimi qəbul edilməyəcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре