Azərbaycanın enerji layihələri bir çox ölkənin enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verib - Nazir
On illiklər ərzində Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi Azərbaycanın bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə nə qədər töhfə verdi.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Nazirin sözlərinə görə, 2025-ci ildə bir çox ölkələrdə Azərbaycan şirkətləri tərəfindən böyük investisiyalar yatırılıb.
"BƏƏ, İsrail, Türkiyə, Özbəkistan bu ölkələrə misal ola bilər. Bu yatırımlar Azərbaycanın enerji diplomatiyasına yeni çalarlar qataracaq", - o əlavə edib.
