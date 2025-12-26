Azərbaycanın enerji layihələri bir çox ölkənin enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verib

On illiklər ərzində Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi Azərbaycanın bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə nə qədər töhfə verdi.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.

Nazirin sözlərinə görə, 2025-ci ildə bir çox ölkələrdə Azərbaycan şirkətləri tərəfindən böyük investisiyalar yatırılıb.

"BƏƏ, İsrail, Türkiyə, Özbəkistan bu ölkələrə misal ola bilər. Bu yatırımlar Azərbaycanın enerji diplomatiyasına yeni çalarlar qataracaq", - o əlavə edib.