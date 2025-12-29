https://news.day.az/azerinews/1805973.html Azərbaycanlı aparıcı dəbdəbəli evini NÜMAYİŞ ETDİRDİ - VİDEO Aparıcı Vüsalə Əlizadə şəxsi evindən görüntüləri izləyiciləri ilə bölüşüb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı evində Yeni il abu-havası yaratdığını, məkanı bayram ab-havasına uyğun şəkildə bəzədiyini nümayiş etdirib. Paylaşılan videoda evin dekorasiyası və bayram əhval-ruhiyyəsi diqqət çəkir.
Azərbaycanlı aparıcı dəbdəbəli evini NÜMAYİŞ ETDİRDİ - VİDEO
Aparıcı Vüsalə Əlizadə şəxsi evindən görüntüləri izləyiciləri ilə bölüşüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı evində Yeni il abu-havası yaratdığını, məkanı bayram ab-havasına uyğun şəkildə bəzədiyini nümayiş etdirib.
Paylaşılan videoda evin dekorasiyası və bayram əhval-ruhiyyəsi diqqət çəkir.
Tele-aparıcının sözügedən videosunu təqdim edirik:
