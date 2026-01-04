“Starlink” Venesuelanı bir ay müddətinə pulsuz internetlə təmin edəcək

ABŞ-nin "Starlink" şirkəti Venesuelada bir ay müddətinə pulsuz internet xidməti təqdim edəcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin X sosial şəbəkəsində yayımlanan rəsmi məlumatında bildirilib.

 

Məlumata görə, "Starlink" fevralın 3-dək Venesuela xalqına genişzolaqlı internetə ödənişsiz çıxış imkanı yaradacaq. Şirkət bu addımın ölkədə mövcud vəziyyətdə əhalinin rabitə imkanlarının dəstəklənməsinə xidmət etdiyini qeyd edib.