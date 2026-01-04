https://news.day.az/azerinews/1807242.html Azərbaycan və Türkiyə arasında saziş imzalanıb Azərbaycan və Türkiyə arasında 33 milyard kubmetr həcmində təbii qaz tədarükünə dair yeni saziş imzalanıb. Day.Az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin enerji və təbii ehtiyatlar naziri Alparslan Bayraktar açıqlayıb.
Nazirin sözlərinə görə, Xəzər dənizindəki Abşeron yatağından hər il 2,25 milyard kubmetr olmaqla 15 il müddətində qaz tədarükü həyata keçiriləcək. Saziş 2029-cu ildə qüvvəyə minəcək və 2040-cı illərə qədər davam edəcək.
Təbii qaz Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri vasitəsilə mövcud infrastrukturdan istifadə edilməklə Türkiyəyə çatdırılacaq.
