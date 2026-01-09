Pulsuz dərmanları bu apteklərdən almaq MÜMKÜN OLACAQ - RƏSMİ
Xəbər verdiyimiz kimi, "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" və "Tibbi sığorta haqqında" qanunlara dəyişikliklər edilib. Dəyişikliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, ürək-damar xəstələri üçün dərmanlar bu ildən icbari tibbi sığorta hesabına vətəndaşlara veriləcək.
Bəs bu sahədə vəziyyət necədir? Ürək-damar xəstələrinə dərmanların icbari tibbi sığorta hesabına verilişinə nə zamandan başlanılacaq?
Bununla bağlı İcbarı Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə müraciət etdik.
Day.Az xəbər verir ki, agentlikdən Bizim.Media-ya bildirilib ki, cari ildən ambulator şəraitdə resept əsasında yazılan ürək-damar xəstəlikləri üçün dərman vasitələrinin icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanması planlaşdırılır:
"Hazırda əhalinin dərman vasitələri ilə təminatının yaxşılaşdırılması, tibbi sığorta sistemində şəffaflığın və maliyyə dayanıqlığının artırılması məqsədilə Nazirlər Kabineti dərman təminatının tənzimlənməsinə dair bir sıra qərarlar qəbul edib. Bu qərarlarla dərman vasitələrinin icbari tibbi sığorta hesabına kompensasiya mexanizmi, onların Xidmətlər Zərfinə daxil edilməsi və çıxarılması meyarları müəyyənləşdirilib.
İşin davamı olaraq "Pozitiv siyahı" hazırlanır. Bu icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanacaq dərmanların siyahısıdır. İlk mərhələdə ürək-damar istifadə olunan antihipertenziv dərmanlar bu siyahıya daxil ediləcək və onların dəyərinin müəyyən hissəsi və ya tamı sığorta tərəfindən ödənəcək.
Dərmanların siyahıya düşməsi üçün bir neçə əsas meyar var: dərman dövlət reyestrində olmalı, keyfiyyətli və təhlükəsiz olmalı, qiyməti tənzimlənmiş şəkildə müəyyən edilməli və sığorta fondunun maliyyə imkanlarına uyğun olmalıdır.
Siyahı təsdiq olunduqdan sonra bütün dərmanlarla bağlı məlumatlar - təsiredici maddə, dozalar, tətbiq edilən xəstəliklər və kompensasiya dərəcələri - rəsmi saytda yerləşdiriləcək və siyahı hər rüb yenilənəcək.
Dərmanlar yalnız elektron resept vasitəsilə təyin olunacaq. Elektron reseptlər vasitəsilə təyin olunmuş dərman vasitələrini pasiyentlər İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə müqaviləsi olan özəl apteklərdən ala biləcəklər. Bu özəl apteklər xüsusi loqolarla işarələnəcək ki, vətəndaşlar apteki rahatlıqla tapa bilsinlər.
Hazırda icbari tibbi sığorta hesabına dərmanların ambulator şəraitdə qarşılanması istiqamətində zəruri hazırlıq işləri - elektron reseptlərin icbari tibbi sığortanın məlumat bazası ilə inteqrasiyası, apteklərlə əməkdaşlıq mexanizmlərinin qurulması və hesabatlılığın təmin olunması həyata keçirilir".
