https://news.day.az/azerinews/1808433.html ABŞ ordusu Karib dənizində daha bir neft tankerini ələ keçirib - VİDEO ABŞ ordusu Karib dənizində daha bir neft tankerini ələ keçirib. AZƏRTAC-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ Cənub Komandanlığı açıqlama yayıb. Bildirilir ki, səhərə qədər davam edən "Olina" adlı gəminin tutulması əməliyyatı ABŞ dəniz piyadaları və donanması tərəfindən həyata keçirilib.
