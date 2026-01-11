Azərbaycanın 35 ildir ucalan “SƏS”i
Müəllif: Əliş Abdulla
Mənbə: Trend
2026-cı il yanvarın 11-i Azərbaycan mətbuat tarixi üçün əlamətdar gündür. Bu tarixdə ölkənin ictimai-siyasi həyatında özünəməxsus mövqeyi olan, milli mətbuatımızın müstəqillik dövrü ilə yaşıd media orqanlarından biri - "SƏS" qəzetinin fəaliyyətə başlamasından 35 il ötür. Bu müddət ərzində "SƏS" qəzeti ölkədə gedən siyasi, sosial və ictimai proseslərin fəal iştirakçısı kimi çıxış edib, cəmiyyətin səsini ifadə edən nüfuzlu mətbuat orqanına çevrilib.
Yaranma zərurəti və tarixi şərait
"SƏS" qəzetinin yaranması Azərbaycan xalqının taleyində dönüş nöqtəsi olan mürəkkəb və ziddiyyətli bir dövrə təsadüf edir. XX əsrin sonlarında SSRİ-nin süqutu, milli azadlıq hərəkatının yüksəlişi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və daxili siyasi çəkişmələr ölkədə informasiya mühitini də çətin sınaq qarşısında qoymuşdu. Belə bir zamanda xalqın obyektiv informasiyaya, müstəqil söz tribunalarına ciddi ehtiyacı var idi.
1991-ci il yanvarın 11-də ilk nömrəsi işıq üzü görən "SƏS" qəzeti məhz bu tarixi zərurətdən doğdu. Qəzet fəaliyyətinin ilk illərindən etibarən müstəqil mövqeyi, cəmiyyətin aktual problemlərinə həssas yanaşması və milli maraqlara söykənən prinsipləri ilə seçildi. O dövrdə mətbuat üzərində mövcud olan təzyiqlərə baxmayaraq, "SƏS" öz sözünü deməyi bacardı və oxucu etimadını qazandı.
İctimai-siyasi mövqeyi və missiyası
"SƏS" qəzeti fəaliyyətinin bütün mərhələlərində dövlətçilik mövqeyinə sadiqliyi, milli maraqların müdafiəsini və sağlam ictimai rəyin formalaşdırılmasını əsas missiya kimi müəyyənləşdirib. Qəzet ölkənin ictimai-siyasi həyatında baş verən prosesləri operativ və analitik şəkildə işıqlandırmaqla yanaşı, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin problemlərinə də tribuna rolunu oynayıb.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin formalaşması və möhkəmlənməsi prosesində "SƏS" qəzeti milli ideyaların təbliği, dövlətçilik düşüncəsinin gücləndirilməsi və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı baxımından mühüm rol oynayıb. Qəzet səhifələrində dərc olunan analitik yazılar, müsahibələr və şərhlər uzun illər ərzində ictimai fikir üçün ciddi mənbə olub.
Peşəkar jurnalistika məktəbi
"SƏS" qəzeti təkcə informasiya yayımı ilə kifayətlənməyərək eyni zamanda peşəkar jurnalistlərin yetişdirilməsi baxımından da mühüm rol oynayıb. Müxtəlif dövrlərdə qəzetin redaksiyasında çalışan jurnalistlər sonradan ölkənin aparıcı media qurumlarında fəaliyyət göstərərək Azərbaycan jurnalistikasının inkişafına töhfələr veriblər.
Qəzetin redaksiya siyasətində obyektivlik, faktlara söykənən yanaşma və etik jurnalistika prinsipləri hər zaman əsas götürülüb. Bu yanaşma "SƏS"in oxucu auditoriyasının genişlənməsinə və uzunömürlü olmasına zəmin yaradıb.
Zamanla ayaqlaşan media orqanı
Texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi müasir dövrdə "SƏS" qəzeti də informasiya mühitində baş verən dəyişikliklərə çevik şəkildə uyğunlaşıb. Ənənəvi çap mediası ilə yanaşı, onlayn platformada da fəal fəaliyyət göstərən qəzet geniş oxucu auditoriyasına operativ informasiya təqdim edir. Rəsmi internet saytı vasitəsilə gündəlik xəbərlər, analitik məqalələr və ictimai əhəmiyyət daşıyan materiallar oxuculara çatdırılır.
Bu gün "SƏS" qəzeti həm çap, həm də rəqəmsal müstəvidə fəaliyyətini davam etdirərək klassik jurnalistika dəyərləri ilə müasir media tələblərini uzlaşdırmağı bacarır. Bu da qəzetin aktual və oxunaqlı qalmasının əsas səbəblərindən biridir.
Cəmiyyət və dövlət üçün əhəmiyyəti
"SƏS" qəzeti ötən 35 il ərzində ölkənin ictimai-siyasi həyatında baş verən mühüm hadisələrin salnaməçisi kimi çıxış edib. Qəzet səhifələrində müstəqillik dövrünün çətinlikləri, dövlət quruculuğu prosesi, Vətən müharibəsindəki qələbələr, sosial problemlər, uğurlar və çağırışlar əksini tapıb. Bu baxımdan "SƏS"in arxiv materialları Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi üçün də qiymətli mənbə hesab olunur.
Qəzetin fəaliyyəti cəmiyyətlə dövlət arasında sağlam informasiya körpüsünün qurulmasına xidmət edib. İctimai rəyin formalaşması, vətəndaşların maarifləndirilməsi və milli həmrəyliyin gücləndirilməsi "SƏS"in əsas fəaliyyət istiqamətlərindən olub.
35 illik yolun mənası
Bu gün 35 yaşını qeyd edən "SƏS" qəzeti zəngin və şərəfli bir yol keçib. Müxtəlif dövrlərin çətin sınaqlarından üzüağ çıxan qəzet Azərbaycan mətbuatının inkişafında öz dəst-xəttini formalaşdırıb. Onun fəaliyyəti sözün həqiqi mənasında milli mətbuatın gücünü və davamlılığını nümayiş etdirir.
"SƏS" qəzeti bu gün də öz prinsip və dəyərlərinə sadiq qalaraq cəmiyyətə xidmət missiyasını davam etdirir. 35 illik yubiley yalnız keçilmiş yolun yekunu deyil, eyni zamanda gələcək fəaliyyət üçün yeni məsuliyyət və hədəflərin ifadəsidir.
