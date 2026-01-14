https://news.day.az/azerinews/1809290.html Kəlbəcərə qar yağır - VİDEO Ölkə ərazisinin yağıntılı və küləkli hava şəraiti davam edir. Day.Az xəbər verir ki, Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, ötən gündən başlayaraq Kəlbəcər rayonuna güclü qar yağmağa başlayıb.
Bildirilib ki, hazırda Kəlbəcər şəhərinə qarın hündürlüyü 15, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 35 santimetri keçib. Havanın temperaturu - 1°-dir.
