Həmin yaşda beynimiz “yavaşlayır” - Qocalıqda 3 vacib dönüş nöqtəsi
Yeni araşdırma göstərir ki, insan beynində yaşlanma prosesi üç kritik dövrdə sürətlə baş verir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Kembric Universitetindən professor Barbara J. Sahakian və uzunömürlülük üzrə mütəxəssis Dr. Sabine Donnai bildirir ki, bu dövrlərdə düzgün tədbirlər görməklə idrakın zəifləməsinin qarşısını almaq mümkündür.
57 yaş
Beyin həcmi 57 yaşdan sonra azalır, sinir liflərinin zəifləməsi beynin bölgələri arasında əlaqəni yavaşladır. Menopoz, hormonal dəyişikliklər və orta yaşda piylənmə beyinə qida tədarükünü azaldır və iltihabı artırır.
70 yaş
Bu dövrdə kortikal incəlmə və tau zülallarının toplanması müşahidə olunur. Zehni stimullaşdırmanın azalması və "hər halda təcrübəliyəm" yanaşması sinir yollarının sürətlə atrofiyasına səbəb olur.
78 yaş
Beyin həcmi və qan axını azalır. Bu mərhələdə uşaqlıqdan toplanmış idrak ehtiyatları əhəmiyyətli rol oynayır; güclü idrak ehtiyatına malik olanlar yaşla bağlı zədələrə daha davamlı qalırlar.
Mütəxəssislər bildirir ki, idrak zəifləməsi qaçılmaz deyil və həyat tərzindəki dəyişikliklər riski 90 faiz azalda bilər. Bunun üçün tövsiyələr:
Gündəlik fiziki aktivlik (stuldan qalxmaq, pilləkənlə qalxmaq, ağırlıq qaldırmaq)
Zehni stimul (tapmacalar, sudoku, dil öyrənmək, rəqs dərsi)
Sosiallaşma və ünsiyyət
Stressdən qaçmaq və emal olunmuş şəkər istehlakını azaltmaq
İsti içkiləri plastik stəkanlarda içməmək
