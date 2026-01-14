https://news.day.az/azerinews/1809353.html Yardımlıda qarlı hava toy sahiblərinə çətin anlar yaşadıb - VİDEO Yardımlı rayonunda əlverişsiz hava şəraiti toy sahiblərinə çətin anlar yaşadıb. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Görüntülərdən aydın olur ki, gəlin maşını dik yamacı qalxa bilmədiyi üçün ona kənd sakinləri köməklik edir. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
