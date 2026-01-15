“Etirazçılar tez edam edilməlidir” - İran rəsmisi
"İranda etiraz aksiyaları zamanı saxlanılan şübhəlilərlə bağlı məhkəmə prosesləri sürətli keçirilməli və onlar tez edam edilməlidir".
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın məhkəmə sisteminin rəhbəri Qulam Hüseyn Mohseni-Eceinin açıqlamasında deyilir.
"Əgər biz işi (sabitliyi bərpa etməyi - red.) yerinə yetirmək istəyiriksə, bunu indi etməliyik. Bunu tez etməliyik. Əgər bu prosesi iki və ya üç ay uzatsaq, effekt başqa olacaq", - o bildirib.
Bu açıqlama ABŞ Prezidenti Donald Trampın İranda etirazçıların öldürülməsinə görə ölkəyə zərbə endirmək təhdidləri fonunda səsləndirilib.
Xatırladaq ki, İran İnsan Haqları Fəalları Xəbər Agentliyi (HRANA) dekabrın sonundan davam edən aksiyalar zamanı ölənlərin sayının 2615-ə yüksəldiyini, daha 2054 nəfərin yaralandığını açıqlayıb. 18470 nəfərin isə saxlanıldığı qeyd olunub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре