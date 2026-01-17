https://news.day.az/azerinews/1809984.html Tovuzda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərləndi Tovuz rayonunda dəm qazından zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində baş verib. Belə ki, 1955-ci il təvəllüdlü S. Həsənov, 1989-cu il təvəllüdlü E. Həsənov, 1960-cı il təvəllüdlü G. İbrahimova və A. Həsənova zəhərlənmə əlamətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Tovuz rayonunda dəm qazından zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində baş verib.
Belə ki, 1955-ci il təvəllüdlü S. Həsənov, 1989-cu il təvəllüdlü E. Həsənov, 1960-cı il təvəllüdlü G. İbrahimova və A. Həsənova zəhərlənmə əlamətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Zərərçəkənlərə dərhal tibbi yardım göstərilib, onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir.
Məlumata görə, zəhərlənən şəxslərdən S. Həsənov və A. Həsənova Bakı şəhərindən Tovuza qonaq gəliblərmiş.
Hadisə yerinə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
