Tərkibində təhlükəli maddə aşkarlandı - Evinizdə varsa dərhal atın - FOTO
Türkiyə Ticarət Nazirliyi təhlükəli hesab edilən geniş yayılmış məişət təmizləyicisinin satışını qadağan edib və məhsulun bazardan geri çağırılması ilə bağlı qərar verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, nazirliyin yaydığı məlumata görə, Koruma Temizlik A.Ş. tərəfindən istehsal olunan "Hypo Gel Drenaj Təmizləyicisi" texniki qaydalara uyğun olmadığı üçün satışdan çıxarılır.
Rəsmi yoxlamalar zamanı məhsulun müvafiq standartlara əsasən aparılan "toxunma stimulyasiyası" testindən keçə bilmədiyi müəyyən edilib.
Nazirlik bildirir ki, məhsulun istifadəsi kimyəvi maddələr, yanıqlar və fiziki xəsarətlər riski daşıyır. Bu səbəbdən məhsulun bazara çıxarılmasının qadağan edilməsi; satışda olan məhsulların bazardan geri çağırılması qanunları qəbul olunub.
