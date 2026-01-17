https://news.day.az/azerinews/1810048.html XIII Qlobal Bakı Forumunun keçiriləcəyi tarix açıqlandı XIII Qlobal Bakı Forumunun keçiriləcəyi tarix açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi "X" hesabında paylaşım edib. Bildirilib ki, tədbir cari ilin martın 12-14-də baş tutacaq. Forumda 400-dən çox xarici qonağın iştirakı gözlənilir.
XIII Qlobal Bakı Forumunun keçiriləcəyi tarix açıqlandı
XIII Qlobal Bakı Forumunun keçiriləcəyi tarix açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi "X" hesabında paylaşım edib.
Bildirilib ki, tədbir cari ilin martın 12-14-də baş tutacaq.
Forumda 400-dən çox xarici qonağın iştirakı gözlənilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре