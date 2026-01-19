https://news.day.az/azerinews/1810396.html Evini kirayə verməyinə peşman oldu - “müharibə zonasına” çevirdilər - VİDEO Sosial şəbəkələrdə yayılan video geniş diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Qəbələdə evini kirayəyə verən şəxs qonaqların evi tərk etdikdən sonra gördüyü mənzərə qarşısında şok yaşayıb. Görüntülərdə evin demək olar ki, tamamilə yararsız hala salındığı əks olunub. Qonaqlar mənzili sanki "müharibə zonasına" çeviriblər.
Evini kirayə verməyinə peşman oldu - “müharibə zonasına” çevirdilər - VİDEO
Sosial şəbəkələrdə yayılan video geniş diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Qəbələdə evini kirayəyə verən şəxs qonaqların evi tərk etdikdən sonra gördüyü mənzərə qarşısında şok yaşayıb.
Görüntülərdə evin demək olar ki, tamamilə yararsız hala salındığı əks olunub. Qonaqlar mənzili sanki "müharibə zonasına" çeviriblər. Yataq otağının qapısının sındırıldığı, əşyaların dağıdıldığı və evin son dərəcə səliqəsiz vəziyyətdə qoyularaq tərk edildiyi görünür.
Paylaşılan kadrlar sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında ciddi müzakirələrə səbəb olub. Bir çoxları bu cür məsuliyyətsiz davranışları kəskin tənqid ediblər.
