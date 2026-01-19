https://news.day.az/azerinews/1810500.html "Çelsi" bu kluba icarəyə verdiyi hücumçunu geri çağırdı "Çelsi" Türkiyənin "Fatih Karagümrük" klubuna icarəyə verdiyi David Datro Fofananı geri çağırıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, London klubu icarə müqaviləsinə vaxtdından əvvəl xitam verib. "Çelsi" 23 yaşlı forvardı başqa kluba icarəyə verəcək.
