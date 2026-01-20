Bakıda iki bacı dəm qazından boğulub öldü

Bakıda iki bacı dəm qazından boğularaq ölüb.

Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında Qaradağ rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Ələt qəsəbə sakini 1951-ci il təvəllüdlü Minəxanım Qəzənfər qızı Məmmədova və bacısı 1955-ci il təvəllüdlü Almaz Abbasova yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.