https://news.day.az/azerinews/1810670.html Bakıda iki bacı dəm qazından boğulub öldü Bakıda iki bacı dəm qazından boğularaq ölüb. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında Qaradağ rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, Ələt qəsəbə sakini 1951-ci il təvəllüdlü Minəxanım Qəzənfər qızı Məmmədova və bacısı 1955-ci il təvəllüdlü Almaz Abbasova yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüblər.
Bakıda iki bacı dəm qazından boğulub öldü
Bakıda iki bacı dəm qazından boğularaq ölüb.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında Qaradağ rayonunda qeydə alınıb.
Belə ki, Ələt qəsəbə sakini 1951-ci il təvəllüdlü Minəxanım Qəzənfər qızı Məmmədova və bacısı 1955-ci il təvəllüdlü Almaz Abbasova yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре