Aysun atası efirə zəng etdi - 28 il sonra danışdı - VİDEO
Müğənni Aysun İsmayılova 28 ildən sonra ilk dəfə atasının səsini eşidib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Yaşar bəy canlı bağlantı zamanı qızı ilə uzun ayrılıqdan sonra danışıb və duyğusal anlar yaşanıb. O, qızının adının Aysun deyil, Ayşə olduğunu bildirərək, "Mənim üç övladım var. İkisi yanımdadır, biri isə oradadır", - deyə bildirib.
O, qızı ilə yanaşı, digər övladlarının da Aysunla görüşmək istədiyini deyib.
Bu sözlərdən sonra Aysun İsmayılova efirdə göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Verilişdə yaşanan anlar sosial mediada da geniş müzakirə olunub.
Həmin anları təqdim edirik:
