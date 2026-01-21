https://news.day.az/azerinews/1811023.html Tarkanla Cem Yılmazın dueti gündəm oldu - VİDEO Türkiyənin "Meqastar"ı Tarkanın ötən gün baş tutan İstanbul konsertində maraqlı anlar yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni yaxın dostu, aktyor Cem Yılmazı da səhnəyə dəvət edib.
Türkiyənin "Meqastar"ı Tarkanın ötən gün baş tutan İstanbul konsertində maraqlı anlar yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni yaxın dostu, aktyor Cem Yılmazı da səhnəyə dəvət edib.
Tarkan bandana ilə səhnəyə çıxan Cem Yılmaz hər ikisi "Kuzu Kuzu" mahnısını oxuyub və özünəməxsus rəqs hərəkətləri ilə tamaşaçıları güldürüb.
Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:
