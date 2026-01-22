https://news.day.az/azerinews/1811154.html Azərbaycanda daimi yaşama icazəsi istəyən şəxslərin sayı açıqlandı - SİYAHI Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 919 Çağrı Mərkəzi tərəfindən 2025-ci il ərzində 71672 zəng cavablandırılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən bildirilib.
Azərbaycanda daimi yaşama icazəsi istəyən şəxslərin sayı açıqlandı - SİYAHI
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 919 Çağrı Mərkəzi tərəfindən 2025-ci il ərzində 71672 zəng cavablandırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən bildirilib.
Qəbul edilən zənglərin 21598-i müvəqqəti yaşama icazəsi, 1497-i müvəqqəti olma müddətinin uzadılması, 4984-ü vətəndaşlıq məsələləri, 7816-sı olduğu yer üzrə qeydiyyat, 4424-ü daimi yaşama icazəsi, 8776-sı iş icazəsi, 2943-ü inzibati xəta, 19634-ü isə digər məsələlərlə bağlı olub.
Qeyd edək ki, 919 Çağrı mərkəzi 3 dildə (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) həftənin 7 günü 24 saat fasiləsiz fəaliyyət göstərir.
