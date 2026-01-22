2025-ci ildə Azərbaycandan İspaniyaya ixrac olunmuş neftin həcmi açıqlandı
2025-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Azərbaycandan İspaniyaya 38,585 milyon dollardan çox dəyərdə bitumlu süxurlardan əldə olunmuş 82,576 min tondan çoxu xam neft nə neft məhsulları ixrac olunub.
Day.Az bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan fasilədən sonra İspaniyaya neft və neft məhsullarının ixracını bərpa edib. İspaniya istiqamətində öncəki tədarüklər 2024-cü ilin dekabr ayın da qeydə alınmışdı.
2025-ci ildə Azərbaycandan dünyanın 21 ölkəsinə bitumlu süxurlardan əldə edilən xam neft və neft məhsulları üzrə 23,4 milyon ton həcmində məhsul ixrac olunub. İxracın ümumi dəyəri 12,1 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Bildirilib ki, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dəyər ifadəsində göstərici 2,4 milyard ABŞ dolları və ya 16,2% azalıb, lakin fiziki həcm baxımından 215 min ton və ya 0,9% artım qeydə alınıb.
Qeyd olunan məhsulların ixracı 2025-ci ildə ölkənin ümumi ixrac həcminin 48,28%-ni təşkil edib.
Eyni zamanda hesabat dövründə Azərbaycandan 735,8 min ton xam neft (431,9 milyon ABŞ dolları dəyərində) ilə yanaşı, bitumlu süxurlardan əldə edilən neft və neft məhsulları, həmçinin tərkibində kütlə üzrə 70% və daha çox neft və ya neft məhsulları olan məhsullar ixrac edilib.2024-cü illə müqayisədə bu göstərici dəyər ifadəsində 97 milyon ABŞ dolları və ya 29%, fiziki həcmdə isə 198,2 min ton və ya 36,9% artıb.Hesabat dövründə qeyd olunan məhsulların ölkənin ümumi ixracında payı 1,72% təşkil edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре