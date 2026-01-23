https://news.day.az/azerinews/1811413.html Xəzərdən Avropaya dənizin dibindən külək enerjisinin nəqli üzrə investorlarla danışıqlar aparılır Hazırda "yaşıl enerji koridoru" (Black Sea Energy) üzrə potensial investorlarla əməkdaşlıq modelləri müzakirə olunur.
Hazırda "yaşıl enerji koridoru" (Black Sea Energy) üzrə potensial investorlarla əməkdaşlıq modelləri müzakirə olunur.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Asiya-Azərbaycan "yaşıl enerji koridoru" layihəsi çərçivəsində "Yaşıl Enerji Birliyinin" Baş direktoru Tural Əliyev ADA Universitetində Beynəlxalq Təmiz Enerji Günü ilə əlaqədar keçirilən dəyirmi masada bildirib.
"Hazırda Xəzərdən Avropaya dəniz dibindən külək enerjisinin nəqli üzrə böyük işlər aparılır. Layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırması artıq tamamlanıb, hazırda potensial investorlarla əməkdaşlıq modelləri müzakirə olunur", - deyə T. Əliyev qeyd edib.
