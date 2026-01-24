Aktrisa Məsumə Babayeva vəfat etdi
Teatr və kino sənətimizin sevilən nümayəndəsi, uzun illər Azərbaycan Dövlət Millin Gənc Tamaşaçılar teatrında fəaliyyət göstərən aktrisa Məsumə Babayeva uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrı məlumat yayıb.
"Məsumə Mustafa qızı Babayeva 23 sentyabr 1951-ci ildə anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsində təhsil alıb. Tələbə ikən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında bəzi tamaşalarda uşaq rollarında çıxış edib. 1972-ci ildə institutu bitirdikdən sonra uzun illər Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında işləyib.
Teatrda çalışdığı illər ərzində çoxsaylı, rəngarən obrazlar yaradıb. "Qaraca qız", "Əlvida, Hindistan", "Mənim nəğməkar bibim" adlı tamaşalarda, "Qovğalı kəndinin gecələri", "Günaydın, mələyim!", "Qocalar", "İstanbul reysi", "Şəbəkə", "Bir ovuc torpaq" filmlərində yaratdığı parlaq obrazlarla tamaşaçıların dərin rəğbətini qazanıb.
Aktrisa 10 mart 2014-cü ildə "Fəxri Mədəniyyət İşçisi" döş nişanı, 10 mart 2016-cı ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının "Sənətkar" medalı ilə təltif edilmişdir. 10 dekabr 2018-ci il tarixində "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilmişdir.
Allah rəhmət eləsin!" - deyə məlumatda bildirilib.
