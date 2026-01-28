Bu qurumların nəqliyyat vasitələri satışa çıxarılır

17 mart 2026-cı il tarixində saat 10:00-da hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti məlumat yayıb.

 

Bildirilir ki, 17 mart 2026-cı il tarixində saat 10:00-da Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi "Azərterminalkompleks" Birliyinə məxsus 2, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinə məxsus 1, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna məxsus 6, Müdafiə Nazirliyinə məxsus 34, Suraxanı Rayonu İcra Hakimiyyətinə məxsus 1 avtomobil hərraca çıxarılacaq.

Qeyd edək ki, nəqliyyat vasitələri üzrə cərimə və məhdudiyyətlər ilə bağlı məsələlərin həlli balanssaxlayıcı təşkilatlar tərəfindən təmin olunmalıdır.

Balanssaxlayıcı müəssisənin adı

Əlaqəli şəxs

Nəqliyyat vasitəsinin markası

Dövlət nömrə nişanı

Buraxılış ili

Start qiyməti (manatla)

10% beh (manatla)

  

1

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi "Azərterminalkompleks" Birliyi

Muxtarov Elxan 0508254527

İSUZU ECOBUS AVTOBUS

99JB183

2012

11000

1100

2

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi "Azərterminalkompleks" Birliyi

Muxtarov Elxan 0508254527

İSUZU ECOBUS AVTOBUS

99JB182

2012

11000

1100

3

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi

Əliyev Atabəy 0503014444

BMW 740LI MİNİK

77YC388

2006

8500

850

4

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

Əliyev Elçin 0502208940

AUDI A4 MİNİK

77AZ043

2012

5500

550

5

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

Əliyev Elçin 0502208940

AUDI A4 MİNİK

77AZ062

2012

5500

550

6

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

Əliyev Elçin 0502208940

AUDI A4 MİNİK

77AZ060

2012

5750

575

7

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

Əliyev Elçin 0502208940

AUDI A4 MİNİK

77AZ064

2012

5250

525

8

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

Əliyev Elçin 0502208940

AUDI A4 MİNİK

77AZ063

2012

5750

575

9

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

Əliyev Elçin 0502208940

VOLKSWAGEN PASSAT MİNİK

77AZ036

2011

3750

375

10

Azərbaycan Respublikası Bakı Şəhəri Suraxanı Rayonu İcra Hakimiyyəti

Əndəlifova Könül 0503033342

VOLVO S80 MİNİK

77YR261

2008

5250

525

11

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi

  

QAZ-3308 Yük (ş.30844264)

____

2003

26000

2600
 

QAZ-3308 Yük (ş.30844480)

____

2003
 

QAZ-3308 Yük (ş.30842505)

____

2003

Məhərrəmov İlyas 0707386161

QAZ-3308 Yük (ş.30842560)

____

2003
 

QAZ-3308 Yük (ş.30844458)

____

2003
 

QAZ-3308 Yük (ş.30844549)

____

2003
 

QAZ-3308 Yük (ş.30844498)

____

2003
 

QAZ-3308 Yük (ş.30843752)

____

2003

12

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi

  

QAZ-3308 Yük (ş.50867952)

____

2004

26000

2600
 

QAZ-3308 Yük (ş.50869065)

____

2004
 

QAZ-3308 Yük (ş.50868269)

____

2004

Məhərrəmov İlyas 0707386161

QAZ-3308 Yük (ş.50868999)

____

2004
 

QAZ-3308 Yük (ş.50868677)

____

2004
 

QAZ-3308 Yük (ş.50868414)

____

2004
 

QAZ-3308 Yük (ş.50869164)

____

2004
 

QAZ-3308 Yük (ş.50868217)

____

2004

13

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi

  

QAZ-3308 Yük (ş.50868239)

____

2004

29250

2925
 

QAZ-3308 Yük (ş.50880794)

____

2005
 

QAZ-3308 Yük (ş.50881146)

____

2005
 

QAZ-3308 Yük (ş.50882178)

____

2005

Məhərrəmov İlyas 0707386161

QAZ-3308 Yük (ş.50880292)

____

2005
 

QAZ-3308 Yük (ş.50882007)

____

2005
 

QAZ-3308 Yük (ş.50879693)

____

2005
 

QAZ-3308 Yük (ş.50879414)

____

2005
 

QAZ-3308 Yük (ş.50882398)

____

2005

14

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi

  

ZİL-131 (ş.822457)

____

1984

6000

600

Məhərrəmov İlyas 0707386161

QAZ-66 (ş.0534595)

____

1989
 

QAZ-66 (ş.0418148)

____

1985

15

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi

  

UAZ-31512 Minik (ş.126655)

____

2004

7500

750
 

UAZ-3962 Xüsusi (ş.131945)

____

2002

Məhərrəmov İlyas 0707386161

UAZ-3962 Xüsusi (ş.131354)

____

2002
 

UAZ-3962 Xüsusi (ş.432878)

____

2004
 

UAZ-3962 Xüsusi (ş.434793)

____

2005

16

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi

Məhərrəmov İlyas 0707386161

UAZ-31512 (ş.80502264)

___

2007

1170

117
 