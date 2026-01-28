Bu qurumların nəqliyyat vasitələri satışa çıxarılır - SİYAHI
17 mart 2026-cı il tarixində saat 10:00-da hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilir ki, 17 mart 2026-cı il tarixində saat 10:00-da Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi "Azərterminalkompleks" Birliyinə məxsus 2, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinə məxsus 1, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna məxsus 6, Müdafiə Nazirliyinə məxsus 34, Suraxanı Rayonu İcra Hakimiyyətinə məxsus 1 avtomobil hərraca çıxarılacaq.
Qeyd edək ki, nəqliyyat vasitələri üzrə cərimə və məhdudiyyətlər ilə bağlı məsələlərin həlli balanssaxlayıcı təşkilatlar tərəfindən təmin olunmalıdır.
|
Balanssaxlayıcı müəssisənin adı
|
Əlaqəli şəxs
|
Nəqliyyat vasitəsinin markası
|
Dövlət nömrə nişanı
|
Buraxılış ili
|
Start qiyməti (manatla)
|
10% beh (manatla)
|
1
|
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi "Azərterminalkompleks" Birliyi
|
Muxtarov Elxan 0508254527
|
İSUZU ECOBUS AVTOBUS
|
99JB183
|
2012
|
11000
|
1100
|
2
|
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi "Azərterminalkompleks" Birliyi
|
Muxtarov Elxan 0508254527
|
İSUZU ECOBUS AVTOBUS
|
99JB182
|
2012
|
11000
|
1100
|
3
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi
|
Əliyev Atabəy 0503014444
|
BMW 740LI MİNİK
|
77YC388
|
2006
|
8500
|
850
|
4
|
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
|
Əliyev Elçin 0502208940
|
AUDI A4 MİNİK
|
77AZ043
|
2012
|
5500
|
550
|
5
|
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
|
Əliyev Elçin 0502208940
|
AUDI A4 MİNİK
|
77AZ062
|
2012
|
5500
|
550
|
6
|
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
|
Əliyev Elçin 0502208940
|
AUDI A4 MİNİK
|
77AZ060
|
2012
|
5750
|
575
|
7
|
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
|
Əliyev Elçin 0502208940
|
AUDI A4 MİNİK
|
77AZ064
|
2012
|
5250
|
525
|
8
|
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
|
Əliyev Elçin 0502208940
|
AUDI A4 MİNİK
|
77AZ063
|
2012
|
5750
|
575
|
9
|
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
|
Əliyev Elçin 0502208940
|
VOLKSWAGEN PASSAT MİNİK
|
77AZ036
|
2011
|
3750
|
375
|
10
|
Azərbaycan Respublikası Bakı Şəhəri Suraxanı Rayonu İcra Hakimiyyəti
|
Əndəlifova Könül 0503033342
|
VOLVO S80 MİNİK
|
77YR261
|
2008
|
5250
|
525
|
11
|
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|
QAZ-3308 Yük (ş.30844264)
|
____
|
2003
|
26000
|
2600
|
QAZ-3308 Yük (ş.30844480)
|
____
|
2003
|
QAZ-3308 Yük (ş.30842505)
|
____
|
2003
|
Məhərrəmov İlyas 0707386161
|
QAZ-3308 Yük (ş.30842560)
|
____
|
2003
|
QAZ-3308 Yük (ş.30844458)
|
____
|
2003
|
QAZ-3308 Yük (ş.30844549)
|
____
|
2003
|
QAZ-3308 Yük (ş.30844498)
|
____
|
2003
|
QAZ-3308 Yük (ş.30843752)
|
____
|
2003
|
12
|
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|
QAZ-3308 Yük (ş.50867952)
|
____
|
2004
|
26000
|
2600
|
QAZ-3308 Yük (ş.50869065)
|
____
|
2004
|
QAZ-3308 Yük (ş.50868269)
|
____
|
2004
|
Məhərrəmov İlyas 0707386161
|
QAZ-3308 Yük (ş.50868999)
|
____
|
2004
|
QAZ-3308 Yük (ş.50868677)
|
____
|
2004
|
QAZ-3308 Yük (ş.50868414)
|
____
|
2004
|
QAZ-3308 Yük (ş.50869164)
|
____
|
2004
|
QAZ-3308 Yük (ş.50868217)
|
____
|
2004
|
13
|
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|
QAZ-3308 Yük (ş.50868239)
|
____
|
2004
|
29250
|
2925
|
QAZ-3308 Yük (ş.50880794)
|
____
|
2005
|
QAZ-3308 Yük (ş.50881146)
|
____
|
2005
|
QAZ-3308 Yük (ş.50882178)
|
____
|
2005
|
Məhərrəmov İlyas 0707386161
|
QAZ-3308 Yük (ş.50880292)
|
____
|
2005
|
QAZ-3308 Yük (ş.50882007)
|
____
|
2005
|
QAZ-3308 Yük (ş.50879693)
|
____
|
2005
|
QAZ-3308 Yük (ş.50879414)
|
____
|
2005
|
QAZ-3308 Yük (ş.50882398)
|
____
|
2005
|
14
|
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|
ZİL-131 (ş.822457)
|
____
|
1984
|
6000
|
600
|
Məhərrəmov İlyas 0707386161
|
QAZ-66 (ş.0534595)
|
____
|
1989
|
QAZ-66 (ş.0418148)
|
____
|
1985
|
15
|
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|
UAZ-31512 Minik (ş.126655)
|
____
|
2004
|
7500
|
750
|
UAZ-3962 Xüsusi (ş.131945)
|
____
|
2002
|
Məhərrəmov İlyas 0707386161
|
UAZ-3962 Xüsusi (ş.131354)
|
____
|
2002
|
UAZ-3962 Xüsusi (ş.432878)
|
____
|
2004
|
UAZ-3962 Xüsusi (ş.434793)
|
____
|
2005
|
16
|
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|
Məhərrəmov İlyas 0707386161
|
UAZ-31512 (ş.80502264)
|
___
|
2007
|
1170
|
117
