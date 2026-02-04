Azərbaycan üzərindən Ermənistana Rusiya taxılının növbəti partiyası yola salınacaq
Rusiyadan Ermənistana Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə dəmir yolu ilə növbəti taxıl partiyası göndəriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu gün taxılla yüklənmiş 8 vaqon Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana yola salınacaq.
Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 21-də Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevlə mətbuata birgə bəyanatında işğal dövründən etibarən mövcud olan Ermənistana yüklərin tranziti ilə bağlı bütün məhdudiyyətlərin Azərbaycan tərəfindən aradan qaldırıldığını bildirib.
Rusiyadan Ermənistana Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə taxıl daşınmasına 9 noyabr 2025-ci il tarixindən başlanılıb.
Qeyd edək ki, bu günədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycan ərazisi vasitəsilə dəmir yolu ilə tranzitlə ümumilikdə 20 099,88 ton taxıl göndərilib.
Sonuncu dəfə fevralın 1-də Rusiyadan Ermənistana Azərbaycan üzərindən tranzitlə növbəti taxılla yüklənmiş vaqonlar yola salınıb.
Həmin vaqonlardakı taxılın ümumi çəkisi 1 746 ton təşkil edib.
Göndərilən taxılın ümumi həcminin 5 577,2 tonu ötən ildə, 14 942,38 tonu isə cari ildə daşınıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре