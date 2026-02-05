https://news.day.az/azerinews/1814257.html Qatarlar Ağdama səfər etmək istəyənlərə ŞAD XƏBƏR ADY ilə Ağdama səfər bileti işğaldan azad olunmuş ərazilərə artıq 7 günlük giriş icazəsini təmin edir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ADY məlumat yayıb. Bildirilir ki, bilet rəsmiləşdirilən zaman Daxili İşlər Nazirliyinin elektron portalından sözügedən icazə avtomatik əldə edilir.
