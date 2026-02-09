https://news.day.az/azerinews/1814807.html Partlayış səsləri ilə bağlı RƏSMİ MƏLUMAT Pirəkəşkül və Ağdərədə yararsız sursatlar məhv ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Partlayış səsləri ilə bağlı RƏSMİ MƏLUMAT
Pirəkəşkül və Ağdərədə yararsız sursatlar məhv ediləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilir ki, 9-13 fevral tarixlərində istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla Pirəkəşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poliqonda, həmçinin Ağdərə rayonu ərazisindəki təlim mərkəzində məhv edilməsi prosesi həyata keçiriləcək.
"Partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırırıq", - məlumatda qeyd edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре