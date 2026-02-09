Dərnəgül dəmir yolu stansiyasında tikinti nə vaxt yekunlanacaq? - AÇIQLANDI
Dərnəgül dəmir yolu stansiyasında Tikinti işlərinin 62 faizi yekunlaşıb.
Bu barədə Day.Az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, "Bakı şəhəri və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə Bakı-Xırdalan-Sumqayıt xəttinin qatarburaxma, eləcə də sərnişindaşıma qabiliyyətinin artırılması, yeni dayanacaqların istismara buraxılması nəzərdə tutulub. Azərbaycan Dəmir Yolları bu istiqamətdə Dövlət Proqramından irəli gələn məsələlərin icrası üçün müvafiq işlər görür, o cümlədən yeni dayanacaqların istismara verilməsi imkanlarını nəzərdən keçirir.
O cümlədən sərnişindaşıma xidmətini daha da təkmilləşdirmək məqsədilə Dərnəgül stansiyasında tikinti işləri sürətlə davam etdirilir.
Hazırda 2 ədəd turniket binası, 1 ədəd piyada üst keçidi, 4 ədəd platformanın inşası aparılır. Stansiya ərazisindəki binalarda bünövrənin dəmir-beton işləri yekunlaşıb.
Tikinti işlərinin bu ilin ilk rübü ərzində başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Elvin Səxavətoğlu
Day.Az
