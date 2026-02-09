Qazi faciəli şəkildə həyatını itirdi

Siyəzən rayonu sakini olan Vətən müharibəsi qazisi Cəfərov İzzət Zaur oğlu bu gün günorta saatlarında yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

İzzət Cəfərov rayonda fəaliyyət göstərən "Damla" restoranında işləyirdi.

Allah rəhmət eləsin!