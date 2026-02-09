https://news.day.az/azerinews/1814954.html Qazi faciəli şəkildə həyatını itirdi - FOTO Siyəzən rayonu sakini olan Vətən müharibəsi qazisi Cəfərov İzzət Zaur oğlu bu gün günorta saatlarında yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
Qazi faciəli şəkildə həyatını itirdi - FOTO
Siyəzən rayonu sakini olan Vətən müharibəsi qazisi Cəfərov İzzət Zaur oğlu bu gün günorta saatlarında yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
İzzət Cəfərov rayonda fəaliyyət göstərən "Damla" restoranında işləyirdi.
Allah rəhmət eləsin!
