“Kevin”in anasının ölüm səbəbi açıqlandı
"Schitt's Creek" serialı və "Evdə tək" ("Home Alone") filmi ilə tanınan məşhur kanadalı aktrisa Ketrin O'Haranın ölüm səbəbi açıqlanıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Los-Anceles Şəhər İctimai Səhiyyə Departamentinin açıqladığı və TMZ tərəfindən yayımlanan ölüm şəhadətnaməsinə əsasən, aktrisa ağciyər emboliyası səbəbindən vəfat edib.
Sənəddə həmçinin düz bağırsaq xərçənginin əsas tibbi səbəblərdən biri olduğu qeyd olunub.
71 yaşlı Ketrin O'Hara 30 yanvar 2026-cı il tarixində dünyasını dəyişib. Onun cənazəsinin kremasiya edildiyi bildirilib.
Qeyd edək ki, O'Hara 2020-ci ildə "Schitt's Creek" serialında canlandırdığı Moira Rouz obrazına görə "Ən yaxşı komediya aktrisası" nominasiyasında "Emmy" mükafatına layiq görülüb. O, 1990-cı ildə çəkilmiş "Evdə tək" filmində baş qəhrəman "Kevin"in anası rolunu, eləcə də, "Beetlejuice" filmində Delia Dits obrazını canlandırıb.
Aktrisa son olaraq Set Rogenin 2025-ci ildə ekranlara çıxan Hollivud satirası janrında çəkilmiş "The Studio" serialında işdən çıxarılmış studiya rəhbəri Patti Li rolunda tamaşaçı qarşısına çıxmışdı.
