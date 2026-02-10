https://news.day.az/azerinews/1815052.html Dəm qazından boğulan İzzət FHN-də çalışırmış Dünən dəm qazından zəhərlənərək vəfat edən İzzət Cəfərov Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Siyəzəndəki şöbəsində çalışırmış. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat verib.
Bildirilib ki, o, FHN-in Dövlət Yanğından Müharfizə Xidmətinin Siyəzən Yanğından Mühafizə Hissəsində yanğınsöndürən vəzifəsində işləyib.
Faktla bağlı Siyəzən Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
