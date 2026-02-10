Azərbaycan regionu inteqrasiya etmək üçün unikal mövqeyə malik olan yeganə ölkədir - Cennifer Mil
Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün Bakıda keçirilən brifinq zamanı ABŞ Ticarət Palatasının (U.S. Chamber of Commerce) Yaxın Şərq, Mərkəzi Asiya və Türkiyə üzrə vitse-prezidenti Cennifer Mil bildirib.
"Amerika şirkətləri burada regionu birləşdirmək, faktiki olaraq Xəzər vasitəsilə Mərkəzi Asiyanı Avropa ilə inteqrasiya etmək və multimodal ticarət marşrutlarını inkişaf etdirmək imkanı görürlər - əvvəllər belə bir imkan heç vaxt olmayıb. Və Azərbaycan regionu bu cür inteqrasiya etmək üçün unikal mövqeyə malik olan yeganə ölkədir", - deyə o qeyd edib.
Mil vurğulayıb ki, artıq Mərkəzi Asiya və Türkiyədə fəaliyyət göstərən şirkətlər Azərbaycan vasitəsilə strateji əhəmiyyətli minerallar, neft-qaz məhsulları, fiber-optik şəbəkələr, eləcə də regional və rəqəmsal əlaqəlilik üzrə daha qlobal təchizat zəncirlərinin necə cəlb oluna biləcəyini nəzərdən keçirirlər.
"Bu, ABŞ-nin özəl sektorunun Azərbaycana marağına səbəb olan əsas məqamlardan biridir", - deyə o əlavə edib.
