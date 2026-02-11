https://news.day.az/azerinews/1815331.html Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Cey. Di. Vens Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib - FOTO - VİDEO ABŞ Vitse-prezidenti Cey Di Vens və həyat yoldaşı Uşa Vens Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Day.Az xəbər verir ki, Vens cütlüyü Şəhidlər xiyabanında "Əbədi məşəl" abidəsi önünə əklil qoyub.
Azərbaycanda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Cey. Di. Vens və xanımı Uşa Vens fevralın 11-də Şəhidlər xiyabanı ziyarət ediblər.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Vitse-prezident Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizədə canlarını qurban vermiş qəhrəman Vətən övladlarının əziz xatirəsini ehtiramla anıb, "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyub.
