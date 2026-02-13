https://news.day.az/azerinews/1815810.html Kəlbəcərə 40 santimetrədək qar yağıb - VİDEO İki gün ərzində Kəlbəcərə yağan qar şəhər ərazisində bəzi yerlərdə 30-40 sm təşkil edib. Hazırda Kəlbəcər rayonu ərazisində yağıntı müşahidə olunmur. Day.Az xəbər verir ki, Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, əsas avtomobil yollarında qar örtüyünün qalınlığı 1-3 sm təşkil edir.
Kəlbəcərə 40 santimetrədək qar yağıb - VİDEO
İki gün ərzində Kəlbəcərə yağan qar şəhər ərazisində bəzi yerlərdə 30-40 sm təşkil edib. Hazırda Kəlbəcər rayonu ərazisində yağıntı müşahidə olunmur.
Day.Az xəbər verir ki, Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, əsas avtomobil yollarında qar örtüyünün qalınlığı 1-3 sm təşkil edir.
"Cari saata olan məlumata əsasən havanın temperaturu +3°C-dir. Günün ikinci yarısında temperaturun +8°C-dək yüksələcəyi proqnozlaşdırılır".
Yağan qar kəlbəcərli uşaqların ürəyincədir. Onlar qarlı yollarda xizək yarışı keçirir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре