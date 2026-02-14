Həkimlər xəbərdarlıq edir - Çayı belə içmək olmaz
Gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən çay bəzi hallarda sağlamlıq üçün risk yarada bilər. Mütəxəssislər xüsusilə çayı həddindən artıq tünd formada qəbul edən şəxslərin müəyyən xəstəliklərlə üzləşə biləcəyini bildirirlər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həkimlərin sözlərinə görə, çox tünd dəmlənmiş çayda tanin maddəsinin miqdarı yüksək olur. Bu maddə isə orqanizmdə dəmirin sorulmasını azalda bilər. Nəticədə uzun müddət davam edən bu vərdiş dəmir çatışmazlığı və qanazlığı (anemiya) riskini artırır. Xüsusilə qadınlar, yeniyetmələr və artıq dəmir səviyyəsi aşağı olan şəxslər daha diqqətli olmalıdırlar.
Bundan əlavə, tünd çayın həddindən artıq qəbulu mədə problemlərinə də səbəb ola bilər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, çox konsentrasiyalı çay mədə turşuluğunu artıra, qastrit və reflüks şikayətlərini gücləndirə bilər. Axşam saatlarında çox tünd çay içilməsi isə yuxu pozğunluğuna və ürəkdöyünmə hissinə gətirib çıxara bilər.
Həkimlər çayın tamamilə imtina ediləcək içki olmadığını, lakin normaya riayət etməyin vacibliyini vurğulayırlar. Tövsiyə olunur ki, çay orta dəmlənmiş formada, yeməkdən dərhal sonra deyil, bir qədər fasilə ilə qəbul edilsin. Gün ərzində həddindən artıq miqdarda və çox tünd çay içmək isə sağlamlıq üçün arzuolunan deyil.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, balanslı qidalanma və düzgün vərdişlər sadə görünən içkilərin belə sağlamlığa mənfi təsirinin qarşısını ala bilər.
