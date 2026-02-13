Serbiyadan Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyalar təxminən 10 milyon dollara çatıb – Sahil Babayev
Serbiyadan Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyalar təxminən 10 milyon ABŞ dollarına çatıb.
Trend xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın maliyyə naziri Sahil Babayev, Serbiyanın Dövlət Müstəqilliyi və Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə keçirilən qəbulda bildirib.
"2025-ci ildə Serbiyadan idxalımız 55% artıb, ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi isə 135 milyon ABŞ dollarına çatıb. Əminik ki, Azərbaycan və Serbiya arasında ticarət əlaqələri birgə səylər nəticəsində davam edəcək. İnvestisiya sahəsində əməkdaşlıq da inkişaf edir. Serbiyadan Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyalar təxminən 10 milyon ABŞ dollarına çatıb", - deyə o qeyd edib.
Nazir bildirib ki, bu günə qədər Azərbaycan ilə Serbiya arasında 57 ikitərəfli hüquqi sənəd imzalanıb.
"Bizim əlaqələrimizin strateji xarakteri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç arasında yaranmış səmimi münasibətlərlə müəyyən olunur. Xüsusilə, 2013-cü ildə imzalanmış Strateji Tərəfdaşlıq Bəyannaməsini, 2018-ci ildə qəbul edilmiş Birgə Fəaliyyət Planını və 2022-ci ildə Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının yaradılmasını qeyd etmək istərdim", - deyə o vurğulayıb.
S. Babayev vurğulayıb ki, son illərdə Azərbaycan ilə Serbiya arasında əməkdaşlıq ticarət, investisiya, enerji, sənaye, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, sosial siyasət, mədəniyyət və humanitar sahələri əhatə edən geniş bir spektrdə inkişaf edir. O, Serbiyadan Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyaların artması və Azərbaycan Dövlət Neft Fondu tərəfindən Serbiya maliyyə alətlərinə qoyulan investisiyaların həcminin artmasının, iki ölkə arasında qarşılıqlı etimadın və tərəfdaşlığın gücləndiyini göstərdiyini bildirib.
Xüsusilə enerji sahəsində əməkdaşlıq vurğulanıb. Bildirilib ki, Azərbaycan, Serbiyanın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə töhfə verən etibarlı tərəfdaşdır. Nazir həmçinin nəqliyyat və logistika sahəsində əməkdaşlığın genişlənməsini müsbət qiymətləndirib, o cümlədən tranzit daşımalarını qeyd edib. 2025-ci ildə tranzit daşımalarının həcminin əvvəlki ildən artdığı vurğulanıb. 2026-cı ildən Belqrad-Bakı birbaşa aviareyslərinin başlanması iqtisadi, turizm və humanitar əlaqələrin daha da intensivləşməsinə xidmət edəcək.
Nazir həmçinin Azərbaycan və Serbiya arasında əməkdaşlığın inkişafında Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın mühüm rolunu qeyd edib. Bildirilib ki, 2025-ci ilin oktyabrında Belqrad şəhərində keçirilən Komissiyanın 9-cu iclası ikitərəfli əlaqələr üçün böyük əhəmiyyət daşıyır və iclasın nəticəsi olaraq imzalanan protokol konkret sahələri, o cümlədən ticarət və investisiyalar, enerji və sənaye, nəqliyyat və logistika, eləcə də işgüzar dairələr arasında əlaqələri əhatə edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре