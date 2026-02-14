https://news.day.az/azerinews/1816139.html İspaniya millisinin sabiq üzvü aşağı liqa klubuna keçdi PSJ və "Bayern"in sabiq müdafiəçisi Xuan Bernatın yeni klubu müəyyənləşib. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı futbolçu karyerasını La Liqa 2-də davam etdirəcək. Bernat "Eybar"la anlaşıb. 32 yaşlı sol cinah müdafiəçisi ilə mövsümün sonuna kimi nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.
İspaniya millisinin sabiq üzvü aşağı liqa klubuna keçdi
PSJ və "Bayern"in sabiq müdafiəçisi Xuan Bernatın yeni klubu müəyyənləşib.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı futbolçu karyerasını La Liqa 2-də davam etdirəcək.
Bernat "Eybar"la anlaşıb.
32 yaşlı sol cinah müdafiəçisi ilə mövsümün sonuna kimi nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Xuan Bernatın son klubu "Xetafe" olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре