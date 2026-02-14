İspaniya millisinin sabiq üzvü aşağı liqa klubuna keçdi

PSJ və "Bayern"in sabiq müdafiəçisi Xuan Bernatın yeni klubu müəyyənləşib.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı futbolçu karyerasını La Liqa 2-də davam etdirəcək.

Bernat "Eybar"la anlaşıb.

 

32 yaşlı sol cinah müdafiəçisi ilə mövsümün sonuna kimi nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Xuan Bernatın son klubu "Xetafe" olub.