Obama yadplanetlilərə inandığını etiraf edib

ABŞ-ın sabiq prezidenti Barak Obama yadplanetlilərin mövcudluğuna inandığını etiraf edib.

APA xəbər verir ki, Obama bu barədə amerikalı bloger Brayan Koenə müsahibəsində bildirib.

"Onlar gerçəkdirlər, amma mən onları görməmişəm", - Obama deyib.

Sabiq prezident yumorla qeyd edib ki, bu, prezident olduqdan sonra verdiyi ilk suallardan biri olub. Lakin o, yadplanetlilər üzərində təcrübələrin aparıldığı barədə şayiələrin yayıldığı 51-ci Zonada heç bir gizli laboratoriya tapmayıb.