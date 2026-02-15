https://news.day.az/azerinews/1816260.html Obama yadplanetlilərə inandığını etiraf edib ABŞ-ın sabiq prezidenti Barak Obama yadplanetlilərin mövcudluğuna inandığını etiraf edib. APA xəbər verir ki, Obama bu barədə amerikalı bloger Brayan Koenə müsahibəsində bildirib. "Onlar gerçəkdirlər, amma mən onları görməmişəm", - Obama deyib.
Sabiq prezident yumorla qeyd edib ki, bu, prezident olduqdan sonra verdiyi ilk suallardan biri olub. Lakin o, yadplanetlilər üzərində təcrübələrin aparıldığı barədə şayiələrin yayıldığı 51-ci Zonada heç bir gizli laboratoriya tapmayıb.
