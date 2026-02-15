https://news.day.az/azerinews/1816276.html Tailandda avtobus aşdı - FOTO Tailandın cənubundakı Tranq vilayətində avtobusun aşması nəticəsində 40-dan çox insan xəsarət alıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında baş verib. Avtobus Phuket - Betonq marşrutu üzrə hərəkət edirdi. Nəqliyyat vasitəsində ümumilikdə 52 nəfər olub, onlardan 10-dan çoxu ağır xəsarətlər alıb.
Tailandda avtobus aşdı - FOTO
Tailandın cənubundakı Tranq vilayətində avtobusun aşması nəticəsində 40-dan çox insan xəsarət alıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında baş verib.
Avtobus Phuket - Betonq marşrutu üzrə hərəkət edirdi. Nəqliyyat vasitəsində ümumilikdə 52 nəfər olub, onlardan 10-dan çoxu ağır xəsarətlər alıb.
Ehtimala görə, qəza sürücünün sükan arxasında yuxuya getməsi səbəbindən baş verib. Polis faktla bağlı araşdırmalara başlayıb.
