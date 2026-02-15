https://news.day.az/azerinews/1816294.html Sabahdan metro və avtobuslarda sıxlıq OLACAQ Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində yaz semestrinin başlaması ilə əlaqədar olaraq paytaxtda ictimai nəqliyyatda sərnişin sıxlığının artacağı gözlənilir.
Sabahdan metro və avtobuslarda sıxlıq OLACAQ
Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində yaz semestrinin başlaması ilə əlaqədar olaraq paytaxtda ictimai nəqliyyatda sərnişin sıxlığının artacağı gözlənilir.
Milli.Az xəbər verir ki, xüsusilə səhər və axşam saatlarında tələbələrin dərsə gediş-gəlişi ilə bağlı Bakı Metropoliteni stansiyalarında və şəhərdaxili avtobus marşrutlarında sıxlıq müşahidə oluna bilər. Bu hal ən çox universitetlərin yerləşdiyi ərazilərə yaxın nəqliyyat xətlərində özünü göstərəcək.
Qeyd edək ki, yeni tədris dövrünün başlaması ilə təkcə tələbələr deyil, müəllim heyətinin də aktiv şəkildə dərs prosesinə qayıtması şəhərin nəqliyyat infrastrukturunda əlavə yüklənməyə səbəb olacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре