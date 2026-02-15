https://news.day.az/azerinews/1816399.html Naxçıvanda avtomobil işıq dirəyinə çırpıldı: Xəsarət alanlar var - FOTO Naxçıvan şəhərində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə şəhərin Azadlıq küçəsində baş verib. BAIC-A115 markalı, 99-UT-369 dövlət nömrə nişanlı avtomobil yoldan çıxaraq işıq dirəyinə çırpılıb və aşıb.
Naxçıvanda avtomobil işıq dirəyinə çırpıldı: Xəsarət alanlar var - FOTO
Naxçıvan şəhərində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə şəhərin Azadlıq küçəsində baş verib. BAIC-A115 markalı, 99-UT-369 dövlət nömrə nişanlı avtomobil yoldan çıxaraq işıq dirəyinə çırpılıb və aşıb.
Qəza nəticəsində xəsarət alan Asim Rasim oğlu Nağıyev və Ceyran Abdulla qızı Nağıyeva Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunublar, araşdırmalar davam edir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре