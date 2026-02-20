https://news.day.az/azerinews/1817508.html Badamdarda maşın yandı - VİDEO Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsində avtomobildə yanğın baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə ilə bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.
Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsində avtomobildə yanğın baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə ilə bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olub.
Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.
Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində "Ford Fusion" markalı minik avtomobilində baş vermiş yanğın qısa müddətdə söndürülüb.
Yanğın nəticəsində avtomobilin mühərrik hissəsi yanıb.
Avtomobilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.
